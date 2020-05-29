СМИ: Лекарства от ОРВИ за год подорожали на 7,6 процента

Цены на препараты от ОРВИ в апреле выросли на 7,6 процента. Подорожали 87 процентов позиций в категории "простудные заболевания". Об этом пишет газета "Известия".

Россиянам теперь надо платить больше за гормональные препараты (+10,3 процента), средства для лечения кожных заболеваний. Йод в апреле подорожал на треть (до 21 рубля за упаковку), валидол - на 23 процента (до 36 рублей).

Выручка аптек за апрель составила 87,6 миллиарда рублей, что на 31 процент ниже показателей за март. А вот если сравнивать с апрелем предыдущего года - отмечается рост почти на пять процентов. Представители фарминдустрии заявили, что изменение цен связано с падением курса рубля, выросла стоимость сырья.