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29.05.2020 05:55
Рубрика: Экономика

СМИ: Лекарства от ОРВИ за год подорожали на 7,6 процента

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на препараты от ОРВИ в апреле выросли на 7,6 процента. Подорожали 87 процентов позиций в категории "простудные заболевания". Об этом пишет газета "Известия".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Россиянам теперь надо платить больше за гормональные препараты (+10,3 процента), средства для лечения кожных заболеваний. Йод в апреле подорожал на треть (до 21 рубля за упаковку), валидол - на 23 процента (до 36 рублей).

Выручка аптек за апрель составила 87,6 миллиарда рублей, что на 31 процент ниже показателей за март. А вот если сравнивать с апрелем предыдущего года - отмечается рост почти на пять процентов. Представители фарминдустрии заявили, что изменение цен связано с падением курса рубля, выросла стоимость сырья.

Экономика Товары и цены Цены на лекарства

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