Сульянов: Без помощи Григория Рапоты турнир MMA в Минске мог не состояться

В Минске 30 мая пройдет дебютный турнир по смешанным единоборствам новой российской промоутерской компании "Леон Варриорс". В главном бою карда известный российский боец ММА Владимир Минеев сразится с соотечественником Артуром Прониным.

Планы у компании масштабные - провести восемь турниров в течение этого года. Однако уже организация дебютного чемпионата стала определенным вызовом по объективным причинам. В первоначальных намерениях промоушена было проведение турнира в Москве, но в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, это оказалось невозможно. Впрочем, как признаются в компании, перенос соревнований в Минск тоже стал бы непосильной задачей, если бы не содействие государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.

"Хотел бы выразить слова искренней благодарности государственному секретарю Союзного государства Григорию Алексеевичу Рапоте, - подчеркнул президент лиги "Леон Варриорс" Анатолий Сульянов. - Без его помощи, без его организации взаимодействия с зампредом председателя правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой, с Олегом Васильевичем Матыциным, министром спорта РФ, этого состязания могло бы не состояться. Было даже неожиданно, насколько четко и оперативно он посодействовал решению нашего вопроса. Он нас принял, с огромным уважением отнесся к тому, что мы делаем, к тому, что в столь непростое время, мы пытаемся развивать спорт, проводить турниры, мотивировать людей на занятия спортом. Без его помощи наш вопрос был практически нерешаем. А так, все административные барьеры были преодолены довольно быстро".

Спортсмены отправились в Минск на автобусах 29 мая. По словам Сульянова, при организации турнира было сделано все, чтобы он прошел в условиях максимальной безопасности.

"Данный чемпионат мы согласовали с руководителями Беларуси, с главврачом Минска. Вообще перенос турнира с технической точки зрения, с точки зрения логистики - это наша нормальная, стандартная работа. Мы ничего сверхъестественного для себя в этом не видим. Да, были определенные технические сложности. Мы исполняли требования всех карантинных коридоров. Все спортсмены трижды сдавали анализы на коронавирус. Мы выезжаем по строго карантинному коридору на изолированных автобусах до границы Беларуси. От границы в карантинном режиме мы движемся в гостиницу. В том же режиме из гостиницы мы выдвигаемся для съемок. Он пройдет в формате без зрителей, но будет показан на "Матч ТВ". По окончании турнира наши спортсмены покинут территорию Беларуси в таком же карантинном режиме. И по прибытии в Россию все они встанут на карантин в соответствии с требованиями действующего законодательства нашей страны".

Прямая трансляция турнира начнется 30 мая в 19:55 по московскому времени на канале "Матч! Боец" и в 21:30 на телеканале "Матч ТВ".