Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Болезненные отношения любви-ненависти между президентом США Дональдом Трампом и Twitter в пятницу получили необычное продолжение. Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.

Речь идет о твите, в котором Трамп пообещал взять под контроль армии США чрезвычайную ситуацию в штате Миннесота, где на этой неделе произошли массовые беспорядки.

Напомним, накануне американский лидер подписал указ о регулировании американских соцсетей. Цель документа - превратить Twitter в нейтральную интернет-платформу для размещения материалов.

На фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме в настоящее время абсолютное большинство американских политиков используют Twitter для общения с электоратом. Пожалуй, наибольшей популярностью у аудитории в США пользуется микроблог президента США Дональда Трампа.