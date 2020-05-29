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У фантастического боевика "Апгрейд" будет продолжение в виде сериала

Новости
    29.05.2020, 15:12
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У крутого олдскульного фантастического боевика "Апгрейд" таки будет продолжение. И странно, что этой воодушевляющей новости пришлось так долго ждать - компания Blumhouse обычно кует железо пока горячо, а тут уже два года прошло, и железо несколько поостыло.

Фото: kinopoisk.ru
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Как бы то ни было, обещают нам не просто сиквел, а целый сериал. События которого - информирует Bloody Disgusting - будут разворачиваться спустя несколько лет после финала оригинального фильма. Героя Логана Маршалла-Грина мы в нем, по объективным причинам, скорее всего, не увидим. А увидим нового героя, в которого вселится усовершенствованная версия искусственного интеллекта по имени СТЕМ.

Режиссер Ли Уоннелл, однако, у руля останется - он разделит шоураннерские обязанности с Тимом Уолшем (сериал "Тредстоун" по вселенной Джейсона Борна). К ним также присоединятся сценаристы Кристал Хотон и Джеймс Роланд, работавшие на только что закрытом сериале по "Судной ночи".

"Апгрейд" вышел в 2018 году. Там по сюжету в недалеком будущем жену ретрограда-автомеханика убивают бандиты, и он за это им мстит. Но не в одиночку, а при помощи вживленного в него вышеупомянутого компьютерного разума, преследующего свои какие-то недобрые цели. И все это притом реализовано очень похоже на "Венома", особенно с учетом, что Логан Маршалл-Грин - вылитый Том Харди.

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