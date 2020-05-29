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29.05.2020 15:15
Рубрика: Экономика

В ФПК исключили повышение цен на билеты из-за санитарных мер

Текст: Евгений Гайва
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог") не будет увеличивать цены на билеты из-за необходимости обрабатывать поезда и принимать другие меры безопасности из-за пандемии. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов в эфире Первого канала.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

"Нет, цена за билет не увеличится, цена останется на том же уровне, на котором она и была", - сказал он.

Пассажиры поездов смогут купить билеты на летний период за 90 суток

Иванов напомнил, что цены на билеты регулируются Федеральной антимонопольной службой России.

Ранее Минтранс опубликовал рекомендации для всех видов транспорта по выходу из режима ограничений. На железнодорожном транспорте, в частности, предписывается носить перчатки и маски, измерять температуру пассажирам.

Кроме того, подвижной состав должен регулярно дезинфицироваться.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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