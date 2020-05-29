В ФПК исключили повышение цен на билеты из-за санитарных мер

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог") не будет увеличивать цены на билеты из-за необходимости обрабатывать поезда и принимать другие меры безопасности из-за пандемии. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов в эфире Первого канала.

"Нет, цена за билет не увеличится, цена останется на том же уровне, на котором она и была", - сказал он.

Иванов напомнил, что цены на билеты регулируются Федеральной антимонопольной службой России.

Ранее Минтранс опубликовал рекомендации для всех видов транспорта по выходу из режима ограничений. На железнодорожном транспорте, в частности, предписывается носить перчатки и маски, измерять температуру пассажирам.

Кроме того, подвижной состав должен регулярно дезинфицироваться.