Минтранс 26 мая опубликовал рекомендации по санитарной безопасности для автомобильного транспорта на время выхода из пандемии. Это последний документ из серии подобных для всех других видов транспорта. В результате согласований с Роспотребнадзором рекомендация рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанции осталась только на автотранспорте. Кроме того, зона между водителями и пассажирами при наличии такой возможности должна быть разграничена.

Как пояснили в минтрансе, рекомендации направлены на обеспечение безопасных перевозок пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в условиях поэтапного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Требование о соблюдении социальной дистанции между пассажирами убрали из периода стабилизации, но оно все же действует в период распространения инфекции. То есть сейчас соблюдать его нужно", - говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Впрочем, пока эти правила носят рекомендательный характер, не имеют обязательной силы, так как законодательно никак не закреплены, добавил он. Значит, и штрафовать перевозчиков за неисполнение правил невозможно.

Рекомендации еще пройдут процедуру согласования, прежде чем примут силу нормативного акта. Так что сейчас они, скорее, важны для пассажиров, чтобы те сами соблюдали условия проезда и заботились о своей безопасности.

Рекомендации станут обязательными, когда их примут в виде нормативного акта, пока это руководство для пассажиров, заботящихся о своей безопасности

Общим для всех видов транспорта стало требование к пассажирам и сотрудникам транспортных компаний носить маски и перчатки. Пассажирам будут измерять температуру. Все помещения нужно дезинфицировать.

На борту морских и речных судов при посадке пассажиров также рекомендовано держать открытыми двери в пассажирские помещения и каюты, чтобы пассажиры не трогали дверные ручки. Минимальная дистанция между пассажирами в 1,5 метра в течение рейса должна поддерживаться только если это "допустимо конструктивными особенностями судна".

В поездах дальнего следования пассажирам рекомендовано измерять температуру при посадке и два раза в сутки. Если в поездку отправляется организованная группа детей, то им также будут мерить температуру перед посадкой в поезд и дважды в день в пути. Следить за температурой и самочувствием обяжут поездную бригаду. Кроме того, детям запретят переходить из одного вагона в другой. Если у кого-то из группы поднимется температура, его отправят на изоляцию в отдельное купе или на отдельное место, а затем вызовут "скорую" на ближайшую станцию, где остановится поезд. Кроме того, в пригородных поездах рекомендуется пресекать несанкционированную розничную разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах. Также рекомендуется не допускать пребывание в вагонах лиц в пачкающей одежде. Подвижной состав электропоездов будут подвергать тщательной обработке дезинфицирующими средствами, внимание уделят ручкам, сиденьям и окнам вагонов.

Условие о социальной дистанции в поездах не прописано. Впрочем, оно и так соблюдается. Как пояснили в РЖД, в частности, в купейных вагонах поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке, если это не члены одной семьи. В вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода, а средний ряд остается свободным. Пока такие правила рассадки действуют до 28 мая.

В самолетах также рассаживать пассажиров через одного не требуется. С соблюдением мер социального дистанцирования будет проходить только посадка в самолет, да и то "с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта". Но пассажиры должны быть пристегнуты во время всего полета, вставать можно только в туалет, а очередь туда будут контролировать бортпроводники. Свободнее перемещаться по салону лайнеров пассажирам разрешат на втором этапе. Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, по имеющимся данным, "риск передачи вируса на борту воздушного судна невелик даже без специальных мер". Пассажирские кресла располагаются в одном направлении (не лицом к лицу), спинки кресел выступают как барьеры, а пассажиры, как правило, остаются на своем месте после рассадки в течение всего полета. Кроме того, воздух в салоне постоянно обновляется. Те есть соблюдение социальной дистанции - избыточная мера.

Очевидно, что в условиях обвала спроса на перевозки выполнить это требование несложно, как и на водном транспорте. Смогут пока его соблюдать и на автотранспорте, пассажиров все равно мало. Но если это требование будет действовать и тогда, когда пассажиропоток начнет восстанавливаться, то нужно будет пересматривать заключенные муниципальные контракты. Перевозчики получают оплату за пассажиров, а не за рейс. Если компании будут соблюдать дистанцию между пассажирами, то станут работать в убыток.

Но для изменения контрактов нужно также поменять нормативную базу, поясняет Алексеев. Представителей отрасли волнуют также поступающие предложения обязать перевозчиков обеспечивать масками пассажиров. "Стоимость маски в регионах превышает стоимость самой поездки", - говорит он. К тому же у водителей по действующему законодательству просто нет прав отстранить оплатившего проезд пассажира от перевозки, если тот не соблюдает требования.