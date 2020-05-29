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29.05.2020 15:04
Рубрика: Власть

В ГД оценили готовность регионов к голосованию по Конституции через интернет

Текст: Татьяна Замахина

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников поделился оценкой, в каком количестве российских регионов возможно дистанционное электронное голосование по новым поправкам в Конституцию.

- Голосование по интернету нельзя распространять на те регионы, которые к этому не готовы, - отметил парламентарий в комментарии "Интерфаксу".

Он напомнил, что в Москве электронное дистанционное голосование проводилось один раз в порядке эксперимента. Что касается других субъектов РФ, то "только регионов пять-семь смогут защитить свое право на голосование по интернету", оценил глава комитета.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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При этом Крашенинников отметил, что это его мнение как юриста.

Он добавил, что если определенные регионы захотят проводить электронное дистанционное голосование, то им нужно будет "защитить в ЦИКе все свои программы, все свои технические и организационные возможности". То есть доказать, что возможности по организации голосования у них есть.

В принципе - согласно законодательству - такой способ голосования возможен, напомнил Крашенинников. "Но для этого субъект должен доказать, что сможет обеспечить принцип тайности, чтобы не было никаких взломов ни с одной стороны, ни с другой, чтобы не подставить регион и не подставить все голосование", - уточнил он.

25 мая сообщалось, что пока ни один регион России не подавал в ЦИК заявки на проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. Ранее в интервью "РГ" Элла Памфилова сообщила, что дистанционный формат на голосовании по Конституции может быть использован максимум в трех-четырех регионах страны на основе "московской" технологии.

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