В ГД оценили готовность регионов к голосованию по Конституции через интернет

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников поделился оценкой, в каком количестве российских регионов возможно дистанционное электронное голосование по новым поправкам в Конституцию.

- Голосование по интернету нельзя распространять на те регионы, которые к этому не готовы, - отметил парламентарий в комментарии "Интерфаксу".

Он напомнил, что в Москве электронное дистанционное голосование проводилось один раз в порядке эксперимента. Что касается других субъектов РФ, то "только регионов пять-семь смогут защитить свое право на голосование по интернету", оценил глава комитета.

При этом Крашенинников отметил, что это его мнение как юриста.

Он добавил, что если определенные регионы захотят проводить электронное дистанционное голосование, то им нужно будет "защитить в ЦИКе все свои программы, все свои технические и организационные возможности". То есть доказать, что возможности по организации голосования у них есть.

В принципе - согласно законодательству - такой способ голосования возможен, напомнил Крашенинников. "Но для этого субъект должен доказать, что сможет обеспечить принцип тайности, чтобы не было никаких взломов ни с одной стороны, ни с другой, чтобы не подставить регион и не подставить все голосование", - уточнил он.

25 мая сообщалось, что пока ни один регион России не подавал в ЦИК заявки на проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. Ранее в интервью "РГ" Элла Памфилова сообщила, что дистанционный формат на голосовании по Конституции может быть использован максимум в трех-четырех регионах страны на основе "московской" технологии.