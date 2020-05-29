В ГИБДД назвали ключевой фактор риска ДТП

Госавтоинспекция объявила о запуске новой социальной кампании под названием "Внимание на дорогу", в рамках которой водителям и пешеходам будут объяснять почему опасно пользоваться телефонами за рулем и при переходе дороги, а также как дорога каждая секунда во время уличного движения.

По словам заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России, более 90 процентов аварий происходят по причине недооценки ситуации на дороге участниками движения.

- Эти аварии происходят прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводят к тяжким последствиям - тяжелым ранениям и гибели участников дорожного движения, - уточнил генерал. - Поэтому правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнера по дорожному движению - это очень важно.

Он напомнил, что учеными установлено, что человек может одновременно контролировать и осуществлять от пяти до девяти действий. Водитель одновременно включает сигнал поворота, осуществляет маневрирование и тормозит - это уже три действия. Также он может отвлечься на радиоприемник, пассажира в салоне, телефон и таким образом количество последовательностей будет превышать девять одновременно совершаемых действий. Надо понимать, что лишнее отвлечение избыточно и опасно для собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих.

Согласно опросам, 61 процент водителей подтвердили, что пользуются телефоном во время движения. Более 80 процентов указали, что видят, как другие водители пользуются телефоном.

При этом более половины из них уверены, что на качестве управления это не сказывается.

В рамках кампании летом и осенью в регионах России пройдут мероприятия с максимально широким охватом участников дорожного движения: пешеходов, настоящих и будущих водителей, детей в возрасте от 6 до 14 лет, родителей и педагогов. По итогам обширных исследований экспертами в области безопасности дорожного движения совместно Госавтоинспекцией МВД России для каждой аудитории был разработан комплекс мероприятий.

В очной форме все эти действия будут проводиться в 15 регионах России: Смоленская, Рязанская, Ульяновская, Волгоградская, Курганская, Иркутская, Амурская, Кемеровская и Новосибирская области, республики Удмуртия и Калмыкия, а также Хабаровский, Красноярский, Алтайский и Приморский края. По решению Госавтоинспекции кампания "Внимание на дорогу" сконцентрируется на работе именно в этих субъектах, поскольку по итогам 2019 года, в них наблюдается наибольшее количество ДТП со смертельным исходом.