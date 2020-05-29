В Госдуме оценили предложения Минтруда по оплате труда и увольнениям

В профильном комитете Госдумы прокомментировали проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году". Речь идет об особом порядке оплаты труда и увольнений на фоне пандемии. Это правильные решения в защиту прав работников, заявил "РГ" глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее "РГ" подробно писала о проекте, который разработал Минтруд. Правила в случае утверждения будут действовать только в течение нынешнего года. Документ, как сообщалось, поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. В частности, предлагается установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Положения документа затрагивают вопросы оплаты труда, перевода на "удаленку" и многое другое.

- Правительство предлагает такое решение во избежание злоупотреблений, нарушений, давления на работников, - оценил Ярослав Нилов. - Я считаю это правильное решение, его надо поддерживать, оно защищает права работников. И самое главное - в тексте постановления нет ущемляющих для них моментов.

Парламентарий рассказал предысторию появления данного проекта постановления. Он напомнил, что Госдума ранее приняла закон, который возложил на правительство регулирование трудовых отношений в течение нынешнего года. Это входило в комплекс мер поддержки граждан и бизнеса. Профсоюзы, критикуя это решение, опасались принятия мер, связанных с сокращением зарплат, возможностью увольнений в одностороннем порядке. Но опасения не оправдались, констатировал Ярослав Нилов. "Наоборот, в проекте постановления защищаются права работника, не допускается увольнений из-за всей этой истории с коронавирусом", - резюмировал он.

Глава комитета также отметил, что актуально отрегулировать вопросы, связанные с удаленным доступом на работу, гибридной занятостью и т.п. Особенно важно зафиксировать соответствующие правовые режимы на больших предприятиях, считает депутат. До сих пор, добавил он, руководители многих организаций регулировали эти вопросы, выпуская внутренние нормативные акты.

- По бизнесу это не нанесет дополнительный удар, - сказал также Нилов, отвечая на соответствующий вопрос "РГ". - По нему нанесен удар в целом из-за пандемии, однако при этом предпринимателям оказывается помощь и поддержка - здесь и кредиты, и субсидии на зарплаты, и каникулы по уплате взносов и налогам.

Депутат рассчитывает и на дополнительные решения по поддержке предпринимателей.