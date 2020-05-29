В охваченном протестами Миннеаполисе загорелось двухэтажное здание

В центре Миннеаполиса горит двухэтажное здание. Огнем охвачена крыша дома. Кадры транслирует в прямом эфире телеканал FОХ 9. На месте уже работают несколько пожарных расчетов, но пока потушить возгорание не удается.

"В ходе ночных беспорядков в городе совершено 16 поджогов, повреждены десятки зданий, разграблены несколько магазинов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Причиной беспорядков стало поведение полицейских в момент задержания подозреваемого в использовании фальшивых документов Джорджа Флойда. Стражи порядка применили грубую физическую силу, что и привело к смерти афроамериканца. Произошедшее сняли очевидцы и выложили видео в соцсети. В Миннеаполисе начались протестные волнения, сопровождавшиеся вандализмом. Руководство полиции города уволило четырех офицеров, которые участвовали в задержании Флойда. К расследованию гибели человека подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.