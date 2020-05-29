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29.05.2020 02:29
Рубрика: В мире

В "Роскосмосе" рассмотрят предложение НАСА о совместной работе

"Роскосмос" изучает предложение НАСА участвовать в создании международной окололунной станции Gateway.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Роскосмос готов к переговорам с NASA по освоению Луны

Сейчас эксперты российской госкорпорации обсуждают формат участия в этом проекте российской стороны. "Как только этот вопрос будет полностью решен, представители "Роскосмоса" начнут детальные консультации с НАСА", - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации пишет РИА Новости.

В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль. В декабре 2019 года Рогозин заявил, что Москва вернется к переговорам.

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