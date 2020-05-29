В России введут штраф за брошенные разукомплектованные автомобили

Вообще статьи за нарушение требований в области благоустройства территории, да еще и с использованием транспортных средств, в первоначальном проекте не было. Нет его и в ныне действующем Кодексе. Речь идет о парковках в "зеленых насаждениях", а также о размещении во дворах разукомплектованных машин. Эти требования, как и штрафы за них, устанавливались региональными властями. Что вызывало массу споров.

Внести в КоАП ответственность за это предложили представители комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которыми был проведен анализ правового регулирования данного вопроса в 85 субъектах. Установление ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в этой сфере. При этом размеры административных штрафов за нарушение правил благоустройства территории, содержавшиеся в первоначальных предложениях Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в проекте нового КоАП снижены в целях обеспечения справедливого и соразмерного подхода при назначении административного наказания, поясняют в Минюсте.

Часть 1 статьи 16.10 предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств".

Под разукомплектованным транспортным средством в этой статье следует понимать "транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство.

Примечательно, что нигде и никем не установлено никаких специальных мест для хранения разукомплектованных машин. С другой стороны споры вызывает сама формулировка "разукомплектованного" автомобиля. В последнее время стало очень популярным у автоворов снимать фары с таких машин, как Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, а также Volvo XC90. Связано это с простотой демонтажа этой оптики. Так вот, если формулировка в новой редакции КоАП не изменится, то несчастный владелец мало того что останется без фар, которые стоят очень дорого, так еще и штраф заплатит, за то, что бросил разукомплектованный автомобиль.

Остановка и стоянка машин на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд по ним будет караться штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. А если нарушение выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации, то наказание составит 2 тысячи рублей.

За остановку и стоянку на детских игровых, спортивных и площадках отдыха, а равно проезд по ним придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей. В случае фотовидеофиксации - 2,5 тысячи.

Но это будет единым наказанием, в каком бы регионе упомянутый газон не находился бы. Будь-то Москва, Сочи или Владивосток.

Есть и приятная новость для водителей. В новой редакции Кодекса прописано, что если санкция статьи предусматривает возможность альтернативного назначения административного штрафа или иных основных и дополнительных административных наказаний, то за совершение нарушения, не являющегося повторным или грубым, назначается административный штраф. То есть, если водитель выехал на встречную полосу впервые за год, то максимум, что ему назначат, - штраф 5 тысяч рублей.

Надо сказать, что такую меру руководители подразделений могут применять и сейчас. Но в новой редакции они будут обязаны так поступать.