В США призвали переименовать награду НХЛ в честь Овечкина

"Переименуйте награду в честь Александра Овечкина. Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар становились лучшими бомбардирами по пять раз. Единственный, кто хоть немного приблизился к Овечкину, - это Фил Эспозито, у которого шесть таких призов. Но это на 33 процента меньше, чем у россиянина", - написал Фелс.

При этом журналист предложил переименовать приз не сейчас, а когда Овечкин завершит карьеру. Напомним, что на неделе Александр в девятый раз за карьеру выиграл "Морис Ришар Трофи". По итогам "регулярки" он забросил 48 шайб и разделил награду с Давидом Пастрняком ("Бостон").

Россиянин стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось стать лучшим снайпером в возрасте 34 лет и старше. До Овечкина подобный результат был у Билла Кука (28 шайб в 48 матчах в возрасте 37 лет в сезоне 1932/33) и Горди Хоу (38 шайб в 70 встречах в возрасте 35 лет в сезоне 1962/63).