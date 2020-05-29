В Twitter назвали указ Трампа о соцсетях политизированным

"Этот исполнительный указ (документ не нужно проводить через Конгресс - прим. авт.) отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству", - говорится в на заявлении, опубликованном на официальной странице компании. В интернет-гиганте отметили, что в США уже действует закон об этике в сфере коммуникаций, который защищает американские инновации. "Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США накануне подписал указ, который расширяет права властей по регулированию деятельности социальных сетей.