Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого главы Белого дома, которое он сделал для местных журналистов.

"Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций", - сообщил Трамп.

По его словам, соцсети, которые уличены в цензуре или политической активности, лишатся прежней защиты от ответственности.

При этом он упомянул Twitter, с которым у главы Белого дома только что произошел конфликт. Соцсеть неожиданно пометила сообщения президента как "нуждающиеся в перепроверке".

"Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - напомнил Трамп.

Кроме того, президент заявил, что намерен проконсультироваться с юристами по вопросу возможного закрытия Twitter.

"Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал", - приводит его слова РИА Новости.