Указ губернатора Владимирской области от 29.05.2020 № 152 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Раздел 8 приложения № 1 к Указу исключить.

1.2. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктом 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 29.05.2020 № 152

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами при условии их реализации в торговых объектах до 400 кв.м площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового объекта, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м торгового зала. 47.19.1; 47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6; 47.82, 47.89







