Указ губернатора Владимирской области от 29.05.2020 № 152 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

Новости

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России 00:16
Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР 00:11
В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом 29.05.2020
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 29.05.2020
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 29.05.2020
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 29.05.2020
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 29.05.2020
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 29.05.2020
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 29.05.2020
Стала известна дата презентации новой PlayStation 29.05.2020
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 29.05.2020
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 29.05.2020
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 29.05.2020
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 29.05.2020
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 29.05.2020
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 29.05.2020
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 29.05.2020
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 29.05.2020
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 29.05.2020
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 29.05.2020
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 29.05.2020
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 29.05.2020
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 29.05.2020
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 29.05.2020
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 29.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 мая 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 29.05.2020 № 152 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Раздел 8 приложения № 1 к Указу исключить.

1.2. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктом 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин


Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 29.05.2020 № 152

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами при условии их реализации в торговых объектах до 400 кв.м площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового объекта, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м торгового зала. 47.19.1; 47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6; 47.82, 47.89



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией