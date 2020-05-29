Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 500 миллионов долларов

Операции, осуществленные правительством и финансовыми институтами Беларуси, позволили с начала года уменьшить внешний государственный долг страны на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,9 процента. Эти данными озвучили в отраслевом министерстве РБ.

В Минфине пояснили, что за первые четыре прошедших месяца привлечены внешние государственные займы на сумму $255,2 млн, в том числе $224,6 млн - правительства и банков России, $15,6 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $9,5 млн - МБРР, $5,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Что касается погашения внешнего долга, то за тот же период, уточняет агентство, оно составило $567,3 млн, из которых $251,6 млн - правительству России, $171,2 млн - банкам Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $54,2 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

По данным финансовых экспертов, государственный долг РБ на 1 мая составил 50,1 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом текущего года на 11,9 процента. А внутренний госдолг по состоянию на конец апреля составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9,5 процента.

Кроме того, сообщает Минфин, в январе-апреле размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $189,7 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $230 млн и 161,2 млн белорусских рублей соответственно.