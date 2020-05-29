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29.05.2020 13:25
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen будет собирать электромобили Ford

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Альянс концернов Volkswagen AG и Ford Motor, о создании которого стороны объявили в июле прошлого года, обретает размах: совет директоров немецкого автогиганта одобрил перечень проектов для реализации стоимостью в несколько миллиардов евро.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Промышленные проекты. одобренные немецкой стороной, - разработка и выпуск городского коммерческого фургона под торговыми марками Volkswagen и Ford, а также электромобилей для европейского рынка; за Ford утвердили разработку и выпуск среднеразмерного пикапа и легкого коммерческого транспорта более высокой грузоподъемности.

Другая значительная инвестиция в альянс от Volkswagen - покупка доли в IT-компании Argo AI, разработчика систем беспилотного управления автотранспортом, аффилированной с Ford. Эта сделка оценена в 3,1 млрд долларов.

К реализации проектов приступят в ближайшее время, после подписания контрактов.

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#Volkswagen #Ford