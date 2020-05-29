Volkswagen будет собирать электромобили Ford

Альянс концернов Volkswagen AG и Ford Motor, о создании которого стороны объявили в июле прошлого года, обретает размах: совет директоров немецкого автогиганта одобрил перечень проектов для реализации стоимостью в несколько миллиардов евро.

Промышленные проекты. одобренные немецкой стороной, - разработка и выпуск городского коммерческого фургона под торговыми марками Volkswagen и Ford, а также электромобилей для европейского рынка; за Ford утвердили разработку и выпуск среднеразмерного пикапа и легкого коммерческого транспорта более высокой грузоподъемности.

Другая значительная инвестиция в альянс от Volkswagen - покупка доли в IT-компании Argo AI, разработчика систем беспилотного управления автотранспортом, аффилированной с Ford. Эта сделка оценена в 3,1 млрд долларов.

К реализации проектов приступят в ближайшее время, после подписания контрактов.