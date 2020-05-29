Вооружена до зубов: китайская газета оценила новую российскую подлодку

В Китае проанализировали возможности новейшей российской атомной подводной лодки пятого поколения "Лайка".

Как сообщается в публикации газеты "Гуанмин жибао", перевод которой предоставляет "ИноСМИ", предполагается, что субмарины проекта 545 "Лайка" будут находится в строю более 50 лет.

Также в материале приводятся характеристики новой подводной лодки. Ее водоизмещение составит около 11 340 тонн. "Лайка" сможет двигаться со скоростью около 35 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Автономность плавания по запасу провизии оценивается в 90 суток. Благодаря использованию композитных материалов будут уменьшены вес и производимый плывущей субмариной шум.

Особое внимание китайские эксперты уделяют впечатляющему вооружению "Лайки". Она, в частности, станет носителем крылатых ракет "Калибр", гиперзвуковых ракет "Циркон" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс". Также в арсенале новой субмарины могут быть ПЗРК "Игла", ракеты "Ответ", подводные ракеты "Хищник", торпеды "Физик-1", торпеды УСЭТ-80, противоторпеды "Ласта", мини-ракеты ПМР-2 и мины-торпеды МТПК-1. Как подчеркивается в публикации, ""Лайка" вооружена до зубов".

Еще одной особенностью подлодки, отмечает китайское издание, станет ее многофункциональность. Этого удастся добиться благодаря модульной конструкции субмарины. Вдоль корпуса подлодки установлены системы вертикального пуска ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Однако эту систему, как предполагает китайское издание, можно заменить модулем пуска баллистических ракет. Таким образом появится возможность использовать одну и ту же платформу и в качестве подводного ракетного крейсера стратегического назначения, и в качестве многоцелевой подлодки.

"Гуанмин жибао" описывает преимущества подобного подхода. Такая многофункциональность снижает общее количество субмарин для выполнения конкретных миссий. Также уменьшается количество необходимых для этого экипажей и обслуживающего персонала, что в итоге приведет к экономической выгоде.