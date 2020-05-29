Захарова: Демарши США подрывают стратегическую стабильность

Соединенные Штаты взяли курс на демонтаж архитектуры международной безопасности, что подрывает стратегическую стабильность в мире, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Примером этому стал выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

"Имея четкий план действий, США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться внешним объяснением таких поступков - то виновата Россия, то сейчас уже виноваты Россия и Китай", - сказала Захарова, слова которой на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба приводит ТАСС.

Для Москвы, продолжила дипломат, "это очень тревожные действия, которые могут привести к общему хаосу, особенно в сфере международной безопасности".