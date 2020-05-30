Распоряжение правительства Челябинской области от 29 мая 2020 года № 365-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";

2) в абзаце первом пункта 5 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить:

1) с 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, подведомственных органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;

2) с 28 марта 2020 года по 30 июня 2020 года:

прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, подведомственных органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Организациям, указанным в настоящем абзаце, в отношении лиц, уже проживающих в них, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.";

4) в пункте 21:

подпункт 1 признать утратившим силу;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака (после 14 июня 2020 года). При невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных;".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







