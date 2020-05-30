Для отличившихся в борьбе с COVID-19 медиков будут учреждены награды

Мурашко также отметил, что около 177 тысяч коек перепрофилировано в России для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, это почти 15% от общего коечного фонда страны.

"Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тысяч коек, это почти 15% от общего конечного фонда страны​​​. Да, мы можем себе это позволить, но это сегодня становится уже крайней точкой, мы должны формировать технологии лекарственных технологий, управления инфекции, управления потоками пациентов совершенно в другом формате",- сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что дистанционная продажа лекарств может начаться уже в первых числах июня. Весь процесс будет проходить в электронном виде, соответствующий информационный ресурс сейчас проходит тестирование.

В то же время вакцина от коронавируса, по его расчетам, появится ближе к последней декаде июля. Тогда же начнется и возвращение к спокойному ритму жизни.