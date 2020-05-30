Добровольцы для испытания вакцины от COVID-19 уже набраны

"Нужное количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний - прим. "РГ"), они подготовлены", - сообщил он.

По словам главы Минздрава, клинические исследования вакцины планируется начать уже через две недели.

Михаил Мурашко выразил надежду, что в августе-сентябре 2020 года будут доступны первые образцы вакцины от COVID-19 для медработников.

"Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения", - сказал министр.

В частности, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, планируют проводить клинические исследования разработанных вакцин на добровольцах от 18 до 60 лет. На первом этапе будут вакцинированы 10 добровольцев от 18 до 30 лет. Через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии нежелательных реакций будут привиты оставшиеся люди.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, из них прототипы 8 вакцин, находящихся на разных этапах исследований, были предложены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).