Роспотребнадзор намерен получить вакцину до начала "второй волны" COVID-19

В Роспотребнадзоре рассчитывают получить действенную вакцину от коронавируса до начала второй волны эпидемии. Об этом глава санитарного ведомства Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Россия 1" для фильма "Опасный вирус - Вакцина".

"Мы очень надеемся, что получим ее (вакцину - прим. "РГ") вовремя - до второй волны", - сообщила Анна Попова, отвечая на вопрос журналистки, о том, когда можно ожидать появления вакцины от коронавируса в России.

Как ранее сообщала "РГ", Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.

А 28 мая стало известно, что российские разработчики предложили ВОЗ восемь прототипов вакцин от коронавируса, которые находятся на разных этапах исследований.

Всего же в перспективном перечне ВОЗ на сегодняшний день значится 124 прототипа вакцины, основанных на разных платформах, представленных учеными разных стран. В ВОЗ отмечают большой вклад России в производстве вакцин, поскольку именно в России была создана и успешно применялась в Гвинее вакцина против лихорадки Эбола.