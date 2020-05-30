Постановление губернатора Еврейской автономной области от 30 мая 2020 года № 159 "О внесении изменения и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"4. Установить, что ограничения, определенные подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на передвижение:

- курьеров, осуществляющих доставку трансплантатов, при прохождении контроля служб безопасности железнодорожных вокзалов;

- доноров до центра заготовки гемопоэтических стволовых клеток и обратно;

- доноров к станциям и отделениям переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов.".

1.2. В пункте 4 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







