Постановление губернатора Еврейской автономной области от 30 мая 2020 года № 159 "О внесении изменения и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:
1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
"4. Установить, что ограничения, определенные подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на передвижение:
- курьеров, осуществляющих доставку трансплантатов, при прохождении контроля служб безопасности железнодорожных вокзалов;
- доноров до центра заготовки гемопоэтических стволовых клеток и обратно;
- доноров к станциям и отделениям переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов.".
1.2. В пункте 4 слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн
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