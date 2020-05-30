Постановление губернатора Еврейской автономной области от 30 мая 2020 года № 160 "О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
- в абзаце первом слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"- государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим пунктом;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бытовое обслуживание населения (парикмахерские, маникюрные, педикюрные кабинеты);".
1.2. В пункте 6 слова "по 01 июня 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн
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