Постановление губернатора Еврейской автономной области от 30 мая 2020 года № 160 "О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:

1.1. В пункте 4:

- в абзаце первом слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";

- абзац третий изложить в следующей редакции:

"- государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим пунктом;

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бытовое обслуживание населения (парикмахерские, маникюрные, педикюрные кабинеты);".

1.2. В пункте 6 слова "по 01 июня 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







