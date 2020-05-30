Новости

Директор NASA рассказал, когда отпразднует успешный запуск Crew Dragon 00:27
Трамп назвал CNN "больными неудачниками" за обвинения в адрес России 30.05.2020
Гознак обвинил Мальту в нарушении международного права при перехвате денег 30.05.2020
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 30.05.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 4 тысячи человек 30.05.2020
Пентагон направит в Миннеаполис военную полицию для локализации кризиса 30.05.2020
Учения Sea Breeze-2020 пройдут на Украине в морском формате 30.05.2020
Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре 30.05.2020
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика 30.05.2020
Народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавируса 30.05.2020
Пригожин объяснил, почему отправлял нецензурные угрозы Шнурову 30.05.2020
Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов 30.05.2020
В Крыму назвали людоедством позицию Чубарова насчет водной блокады 30.05.2020
"Локомотив" не будет приобретать Кокорина 30.05.2020
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов 30.05.2020
В Крыму уточнили условия въезда для жителей других регионов 30.05.2020
В Ингушетии завершился бой между спецназом и боевиками 30.05.2020
Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать 30.05.2020
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня 30.05.2020
Никас Сафронов прокомментировал спор Пригожина и Шнурова 30.05.2020
Власти Австрии одобрили проведение гонок "Формулы-1" 5 и 12 июля 30.05.2020
На Кубани обнародовали документы о преступлениях фашистов в храмах 30.05.2020
Райан Гослинг сыграет оборотня в новом ремейке "Человека-волк" 30.05.2020
Умер "русский голос Дарта Вейдера" Юльен Балмусов 30.05.2020
Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ 30.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
30.05.2020 23:34
Рубрика: В мире

Гознак обвинил Мальту в нарушении международного права при перехвате денег

Таможня Мальты, задержавшая в сентябре 2019 года груз с ливийскими динарами, отпечатанными в России, нарушила нормы международного права. При этом эти деньги нельзя называть фальшивыми. Об этом сообщили на предприятии Гознак, которое и изготовило купюры по заказу центробанка Ливии.

"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - следует из заявления, которое приводит ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
В МИД РФ заявили об опасной эскалации конфликта в Ливии

На предприятии уточнили, что дизайн купюр был модифицирован относительно предыдущей серии банкнот. Там также сообщили, что профильная экспертная комиссия при Совете безопасности ООН нарушений санкционной политики в выполнении заказа центробанка Ливии не выявила, что "было отражено в отчете в декабре 2019 года".

Ранее и "Гознак", и центробанк Ливии запрашивали у Мальты объяснения по поводу задержания таможней денег, однако они последовали полгода спустя. Причем заявление "существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", отмечается в сообщении.

Ранее ситуацию с перехваченными купюрами прояснили в МИД. Там отметили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между "Гознаком" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. При этом ливийская сторона произвела необходимую предоплату. По информации дипломатов, мальтийская таможня действовала "по заказу США".

В мире Африка Ливия В мире Европа Мальта Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минфин Объединение "Гознак"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8952 случая COVID-19 в 83 регионах
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
Пентагон направит в Миннеаполис военную полицию для локализации кризиса
В новом КоАП будут введены значительные штрафы за граффити
В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии