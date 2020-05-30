Гознак обвинил Мальту в нарушении международного права при перехвате денег

Таможня Мальты, задержавшая в сентябре 2019 года груз с ливийскими динарами, отпечатанными в России, нарушила нормы международного права. При этом эти деньги нельзя называть фальшивыми. Об этом сообщили на предприятии Гознак, которое и изготовило купюры по заказу центробанка Ливии.

"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - следует из заявления, которое приводит ТАСС.

На предприятии уточнили, что дизайн купюр был модифицирован относительно предыдущей серии банкнот. Там также сообщили, что профильная экспертная комиссия при Совете безопасности ООН нарушений санкционной политики в выполнении заказа центробанка Ливии не выявила, что "было отражено в отчете в декабре 2019 года".

Ранее и "Гознак", и центробанк Ливии запрашивали у Мальты объяснения по поводу задержания таможней денег, однако они последовали полгода спустя. Причем заявление "существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", отмечается в сообщении.

Ранее ситуацию с перехваченными купюрами прояснили в МИД. Там отметили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между "Гознаком" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. При этом ливийская сторона произвела необходимую предоплату. По информации дипломатов, мальтийская таможня действовала "по заказу США".