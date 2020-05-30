Указ губернатора Иркутской области от 29 мая 2020 года № 165-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

Новости

Лондон может предложить гражданство почти 3 миллионам жителей Гонконга 02:03
Третий прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался на испытаниях 01:48
Следом за Миннеаполисом протесты начались и в других городах США 01:30
В Миннеаполисе ввели комендантский час 00:55
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России 00:16
Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР 00:11
В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом 29.05.2020
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 29.05.2020
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 29.05.2020
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 29.05.2020
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 29.05.2020
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 29.05.2020
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 29.05.2020
Стала известна дата презентации новой PlayStation 29.05.2020
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 29.05.2020
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 29.05.2020
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 29.05.2020
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 29.05.2020
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 29.05.2020
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 29.05.2020
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 29.05.2020
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 29.05.2020
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 29.05.2020
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 29.05.2020
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 29.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 мая 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 29 мая 2020 года № 165-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

2) в пункте 6 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

3) в пункте 12 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для:

1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

2) организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с очным присутствием участников государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена с обязательным соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

5) в подпункте 2 пункта 15 слова "начального общего," исключить;

6) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

в пункте 2 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

пункт 191 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в домашних очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19, обучение медицинских работников проведению текущей дезинфекции.". .

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией