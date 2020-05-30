Указ губернатора Иркутской области от 29 мая 2020 года № 165-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

2) в пункте 6 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

3) в пункте 12 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для:

1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

2) организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с очным присутствием участников государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена с обязательным соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

5) в подпункте 2 пункта 15 слова "начального общего," исключить;

6) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

в пункте 2 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "14 июня 2020 года";

пункт 191 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в домашних очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19, обучение медицинских работников проведению текущей дезинфекции.". .

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







