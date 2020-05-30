Постановление губернатора Камчатского края от 29 мая 2020 года № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края"

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 постановляю:

1. Ввести на период действия распоряжения Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р о введении на территории Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда морским, воздушным транспортом граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности (подтверждается представлением свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимость или выписки из ЕГРН).

2. Ограничительные меры, установленные частью 1 настоящего постановления, не распространяются на:

1) граждан, въезд которых на территорию Камчатского края обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей;

2) граждан, следующих через территорию Камчатского края транзитом;

3) граждан, прибывающих на территорию Камчатского края к близким родственникам (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);

4) семьи, в составе которых один из супругов является близким родственником, гражданина зарегистрированного по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края.

3. Выезд граждан за пределы Камчатского края осуществляется без ограничений.

4. Установить, что:

1) въезд на территорию Камчатского края граждан, указанных в пункте 1 части 2 настоящего постановления, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Камчатского края лабораторных исследований на COVID-19;

2) въезд на территорию Камчатского края граждан, указанных в пункте 3 части 2 настоящего постановления, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска, документов, подтверждающих близкое родство с приглашающими их жителями Камчатского края, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Камчатского края лабораторных исследований на COVID-19.

5. Утвердить Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Камчатского края в период действия режима повышенной готовности органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Агентству по информатизации и связи Камчатского края реализовать в электронной форме процесс оформления и выдачи цифровых пропусков посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов





Приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда на территорию Камчатского края в период действия режима повышенной готовности органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Камчатского края в период действия режима повышенной готовности органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края (далее - Порядок) устанавливает процедуру получения и предъявления цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Камчатского края (далее - цифровой пропуск).

2. По цифровому пропуску осуществляется въезд на территорию Камчатского края граждан следующих категорий, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности:

1) граждан, въезд которых на территорию Камчатского края обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей;

2) граждан, прибывающих на территорию Камчатского края к близким родственникам (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края.

3. Получение цифрового пропуска осуществляется встречающими родственниками (принимающая сторона), работодателем для прибывающих работников.

В случае въезда гражданина на территорию Камчатского края по приглашению, подать Заявление может принимающая сторона (родственник).

Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет. Лица, не достигшие 14 лет, прибывают строго в сопровождении законных представителей.

II. Порядок оформления и использования цифровых пропусков физическими лицами.

1. Получение цифрового пропуска осуществляется гражданином путем подачи заявления с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края (https://gosuslugi41.ru/) (далее - Портал).

2. Заявление подается не менее чем за три рабочих дня до даты въезда на территорию Камчатского края. В Заявлении в обязательном порядке указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) адрес планируемого места пребывания на территории Камчатского края;

3) контактные данные заявителя (номер мобильного телефона, адрес электронной почты);

4) вид транспорта (морской, воздушный), номер рейса;

5) дата прибытия на территорию Камчатского края;

6) информация о принимающей стороне (о родственниках) (ФИО принимающего гражданина, номер телефона принимающего гражданина, родство);

7) ФИО контактного лица, номер телефона;

8) отметка о сопровождении лиц, не достигших 14 лет (при необходимости).

При подаче Заявления принимающей стороной (родственником) необходимо в блоке "Информация о контактном лице" указать контактные данные принимающего лица (родственника).

3. При подаче Заявления гражданин:

1) уведомляется о действующих на территории Камчатского края запретах и ограничениях в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) подтверждает отсутствие у прибывающих граждан явных признаков инфекции (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание);

3) гарантирует предъявление документов, подтверждающих близкую родственную связь (для граждан, указанных в пункте 2 части 2 настоящего постановления) с приглашающими его гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края, лицам, осуществляющим проверку пропусков в месте прибытия.

4. При заполнении поля "Родство" необходимо выбрать одно из следующих значений: "мать", "отец", "сын", "дочь", "бабушка", "дедушка", "брат", "сестра", "внук", "внучка", "супруг", "супруга".

5. В случае отсутствия данных, наличие которых обязательно в Заявлении, указания в Заявлении неполных данных подача Заявления будет невозможна.

6. После заполнения заявления цифровой пропуск автоматически формируется и направляется на рассмотрение (статус цифрового пропуска "в работе"),

7. В течение двух рабочих дней в отношении Заявления принимается одно из двух решений:

1) об удовлетворении Заявления на получение цифрового пропуска путем присвоения на Портале Заявлению статуса "подтвержден";

2) об отказе в удовлетворении Заявления на получение цифрового пропуска путем присвоения на Портале Заявлению статуса "отказано".

8. Информация о результате рассмотрения Заявления в течение двух рабочих дней, следующих за днем подачи Заявления, направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении, посредством сервисов Портала.

9. Информацию о статусе Цифрового пропуска можно проверить непосредственно на Портале, введя номер мобильного телефона, указанный в Заявлении.

10. Цифровой пропуск можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а его номер записать в целях его предъявления для проверки.

III. Порядок оформления и использования цифровых пропусков юридическими лицами.

1. В отношении граждан, указанных в пункте 1 части 2 настоящего постановления, работодатель оформляет Заявление по форме, размещенной на Портале.

2. Заявление подается не менее чем за семь рабочих дней до даты въезда работников на территорию Камчатского края. К Заявлению прилагаются сведения в формате *.xls по каждому работнику со следующими данными, предоставление которых обязательно:

1) информация о прибытии:

а) тип транспорта;

б) номер рейса (при наличии);

в) дата прибытия.

2) данные прибывающего лица;

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) номер телефона;

г) последние четыре цифры номера паспорта.

3) место работы прибывающего лица:

а) наименование организации;

б) ИНН организации;

в) фактический адрес организации;

г) телефон организации.

4) Способы изоляции работника:

а) адрес места, организованного работодателем;

б) адрес пункта временного размещения обсервационного типа.

3. Работодатель дополнительно к Заявлению предоставляет гарантийное письмо, заверенное подписью и печатью руководителя организации или уполномоченного лица по доверенности, о размещении на 14 календарных дней в об-серваторе прибывающих работников (с указанием места и адреса обсерватора), оплате услуг обсерватора (при отсутствии у работодателя своего обсерватора) за размещение прибывающих из других субъектов Российской Федерации работников.

4. Заявление работодателя и гарантийное письмо направляются в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на электронный адрес agzanyat@kamgov.ru, которое в течение суток осуществляет проверку заполнения всех обязательных для заполнения полей, и перенаправляет в отраслевой орган исполнительной власти Камчатского края (далее -отраслевой орган исполнительной власти), курирующий деятельность работодателя.

5. Отраслевой орган исполнительной власти в течение суток согласовывает Заявление работодателя, либо дает отрицательное заключение на Заявление работодателя и направляет ответ в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

6. В течение суток со дня получения результата рассмотрения Заявления работодателя Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края:

1) направляет согласованное Заявление работодателя в Агентство по информатизации и связи Камчатского края для дальнейшей загрузки его в систему с целью формирования и выдачи электронных пропусков работникам, заявленным в Заявлении;

2) направляет работодателю решение по рассмотрению Заявления.

7. Агентство по информатизации и связи Камчатского края по завершению формирования электронных пропусков работникам направляет на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, информацию о результате рассмотрения Заявления от работодателя.

8. Отраслевые органы исполнительной власти обеспечивают информирование организаций в курируемой сфере о введении системы электронных пропусков и необходимости подачи заявлений.

9. Информацию об оформленных Цифровых пропусках для каждого работника можно проверить непосредственно на Портале, указав номер мобильного телефона работника.

10. Цифровой пропуск можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а его номер записать в целях его предъявления для проверки.

11. Также юридическим лицам, планирующим привлечение к работе на территории Камчатского края жителей других субъектов Российской Федерации, необходимо не менее чем за семь рабочих дней уведомить о прибывающих лицах отраслевые органы исполнительной власти, курирующие деятельность работодателя.

12. Консультирование по вопросам получения Цифровых пропусков осуществляется по телефону горячей линии 8(800) 300-49-19.

13. Цифровой пропуск представляет собой числовой код и подлежит использованию для въезда на территорию Камчатского края в соответствии с представленными гражданином сведениями.

14. Основаниями для прекращения (аннулирования) Цифрового пропуска являются:

1) выявление факта представления при оформлении Цифрового пропуска недостоверных сведений;

2) использование Цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение требований режима повышенной готовности.

15. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Камчатского края, в том числе за представление недостоверных сведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.







