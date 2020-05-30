Когда можно проехать на красный сигнал светофора

Красный и желтый сигналы светофора указывают на то, что проезд запрещен. И это общеизвестное правило, но у него есть несколько исключений. О них и поговорим.

Итак, правила ГИБДД в большинстве случаев не позволяют водителю ехать на запрещающий сигнал светофора. Штраф за такое нарушение, зафиксированное сотрудником ГИБДД или автоматической камерой, составляет 1000 рублей, о чем говорится в статье 12.12 КоАП РФ.

За повторное нарушение, в случае если оно было зафиксировано инспектором ГИБДД, автомобилисту грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав сроком на 4-6 месяцев. Если это нарушение было зарегистрировано камерой, водителю придется оплатить штраф в размере 5000 рублей.

Если автомобилист поехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, то наказанием будет штраф в размере 1000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев.

А теперь рассмотрим несколько исключений. Так, в пункте 6.15 Правил дорожного движения говорится, что "водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика". Более того, они обязаны слушаться указаний регулировщика "даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки". Таким образом, выполнять указания регулировщика автомобилист должен даже, если придется ехать на запрещающий сигнал светофора.

По Правилам дорожного движения автомобиль с включенными проблесковым маячком синего цвета, выполняя служебное задание, имеет приоритет на дороге. Другие участники дорожного движения должны уступать дорогу спецтранспорту, а игнорирование этого правила будет стоить им от 3000 до 5000 рублей штрафа.

Интересно, что, хотя правила и требуют от водителя всегда уступать дорогу спецтранспорту, они не говорят ему прямо нарушать ПДД и ехать на красный свет светофора. Так что в случае, если автомобилист будет подчиняться правилу и, предоставляя приоритет, например, машине скорой помощи, поедет на красный свет, то не исключено, что он получит штраф от камеры видеофиксации. При хорошем варианте развития событий водителю, возможно, удастся доказать, что не поехать на красный свет он не мог.

Если есть еще случай, когда на светофоре можно ехать на запрещающий сигнал светофора. Он описывается в пункте 13.7 Правил дорожного движения. Там, в частности, говорится, что если автомобилист выехал на перекресток при разрешающем сигнале светофора, то он обязан ехать в намеченном направлении независимо от сигнала светофора на выходе с перекрестка.

Получается, что даже если водитель начал поворачивать налево и встрял в затор, то он обязан продолжать поворачивать и двигаться в выбранном направлении даже тогда, когда загорелся красный сигнал. Другие автомобилисты обязаны пропустить такую машину. Это указано в 13.8 Правил дорожного движения: "при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления".

Есть также нюанс и при повороте "под стрелку". Так, ПДД не запрещают поворот на красный сигнал светофора, если этот маневр разрешает горящая стрелка в дополнительной секции. Водитель может в этом случае повернуть на красный, но прежде он должен уступить дорогу всем машинам, как встречного, так и попутного потока.

Еще один нюанс с ездой на запрещающие сигналы светофора описывается в пунктах 6.13 и 6.14 Правил дорожного движения. Так, бывают случаи, что водителю, вынужденному остановиться на желтый сигнал светофора (а это также сигнал, запрещающий движение), приходится прибегать к экстренному торможению. Но если автомобилист не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению в таких местах, как, например, перекресток, железнодорожный переезд или перед светофором, то ему разрешается дальнейшее движение.

Решаясь ехать на запрещающий сигнал светофора, пусть это даже и разрешают Правила дорожного движения, автомобилист, конечно же, должен убедиться, что его маневр выполняется в безопасных условиях. Важно также понимать, что при этом он не ставит под угрозу свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.