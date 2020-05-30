Косачев сравнил разрыве отношений США с ВОЗ с болезненным припадком

Медведи водятся во многих странах мира и нередко являются в народных сказаниях "тотемными". Они в истории и в культуре. Что наш, русский, что их, американский.
Русского мы любим, он родной, исконный. Это наша жизнь и это наша история.
Но за пределами России, где хватает своих медведей, поминать кстати и некстати принято только и именно его, русского. Американский - "тотемный".
А зря.
Американский медведь здесь, он просыпается от спячки, он выпростал когти и заревел.
Трамп заявил, что США разрывают все отношения с ВОЗ.
"Из-за того, что они (ВОЗ) отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Трамп.
Сказал в условиях, когда пандемия, дай Бог, идёт на спад в одних странах, но когда риски ее развития колоссальны во многих других, не осчастливленных американским медведем.
В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности.
Если глобальное лидерство - это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство.
Это пароксизм. Это гримаса.
И это угроза. Это медведь. Но это никак не лидерство.
Источник: персональная страница Константина Косачева в соцсети Facebook.