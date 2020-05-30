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30.05.2020 00:36
Рубрика: Власть

Косачев сравнил разрыве отношений США с ВОЗ с болезненным припадком

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Традиционный образ России на Западе - медведь (не лучший образ, полагаю, но это в скобках).
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Медведи водятся во многих странах мира и нередко являются в народных сказаниях "тотемными". Они в истории и в культуре. Что наш, русский, что их, американский.

Русского мы любим, он родной, исконный. Это наша жизнь и это наша история.

Фото: AFP/Issouf SANOGO
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Но за пределами России, где хватает своих медведей, поминать кстати и некстати принято только и именно его, русского. Американский - "тотемный".

А зря.

Американский медведь здесь, он просыпается от спячки, он выпростал когти и заревел.

Трамп заявил, что США разрывают все отношения с ВОЗ.

"Из-за того, что они (ВОЗ) отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Трамп.

Сказал в условиях, когда пандемия, дай Бог, идёт на спад в одних странах, но когда риски ее развития колоссальны во многих других, не осчастливленных американским медведем.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
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В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности.

Если глобальное лидерство - это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство.

Это пароксизм. Это гримаса.

И это угроза. Это медведь. Но это никак не лидерство.

Источник: персональная страница Константина Косачева в соцсети Facebook.

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