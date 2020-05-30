Крашенинников: Социальный блок поправок в Конституцию уже фактически работает

Часть еще не вступивших в силу поправок в Конституцию уже фактически работает, они нашли отражение в указах президента РФ Владимира Путина и законах, направленных на поддержку граждан и бизнеса.

Об этом заявил в субботу на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным", - приводит его слова ТАСС.

Крашенинников уточнил, что поправки социального характера "в том или ином виде изложены либо в указах президента, либо в федеральных законах", принятых парламентом в последнее время. Говоря о задачах рабочей группы на данном этапе, депутат заявил, что сейчас главное - продолжать информационную и разъяснительную работу.

Еще один сопредседатель группы - директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева ​- сообщила, что все это время она и ее коллеги по рабочей группе активно занимались разъяснением принятых поправок.

Работа, проводимая сейчас властями страны по поддержке граждан, "идет в логике поправок" в Конституцию, считает сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что изменения в Конституцию призваны были обеспечить гарантии для граждан на будущее, "но текст стал востребован уже сегодня". "Тем не менее в законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в конституции. То есть, решение принимают люди, это позиция президента", - подчеркнул Клишас.

Он добавил, что порядок голосования должен быть понятен гражданам, а само оно должно пройти в безопасных условиях. "Центральная избирательная комиссия очень плотно работала над этим вопросом", - констатировал сенатор.

Напомним, закон о внесении изменений в Основной закон был принят Госдумой в окончательном чтении 11 марта. В тот же день его одобрил Совет Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок было назначено на 22 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса президент Владимир Путин принял решение отложить его на более поздний срок.