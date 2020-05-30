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30.05.2020 21:58
Рубрика: Власть

Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу

Позиция Белого дома в отношении Договоров по открытому небу и дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДОН и СНВ-3) ведет к разрушению архитектуры международной безопасности. Оно будет иметь серьезные последствия для всего миропорядка.
Фото: Иван Лексунин/РГ Фото: Иван Лексунин/РГ
Фото: Иван Лексунин/РГ

Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя итоги прошедшего совещания президента с постоянными членами Совбеза и озвучивая выработанную на нем позицию Москвы.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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- Позиция Белого дома в отношении этих документов ведёт к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьёзные последствия, - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Ранее, начиная совещание в режиме видеосвязи, президент Владимир Путин назвал одной из его целей "определить нашу позицию" в связи с выходом США из вышеназванных соглашений. Ранее Вашингтон заявил о том, что прекращает выполнять Договор по открытому небу. Кроме того, вскоре завершится действие Договора СНВ-3.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Россия и США

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