Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу

Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя итоги прошедшего совещания президента с постоянными членами Совбеза и озвучивая выработанную на нем позицию Москвы.

- Позиция Белого дома в отношении этих документов ведёт к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьёзные последствия, - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Ранее, начиная совещание в режиме видеосвязи, президент Владимир Путин назвал одной из его целей "определить нашу позицию" в связи с выходом США из вышеназванных соглашений. Ранее Вашингтон заявил о том, что прекращает выполнять Договор по открытому небу. Кроме того, вскоре завершится действие Договора СНВ-3.