Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29 мая 2020 года № 42-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 21.05.2020 № 36-пг) следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце первом слова "по 31 мая 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";

в подпункте 1 после слов "центров активного отдых" дополнить словами ", букмекерских контор";

2) в пункте 18:

подпункт 7 признать утратившим силу;

подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:

"8) организовать в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в период с 04.04.2020 по 11.06.2020 обучение на дому с применением дистанционных форм и организацией контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде;

9) предусмотреть в государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа в период с 04.04.2020 по 11.06.2020 при реализации образовательных программ организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде, использование образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.";

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) приостановить до 31 августа 2020 года организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа.";

3) дополнить пунктом 22.4 следующего содержания:

"22.4. Букмекерским конторам обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению.";

4) пункт 6 Приложения 2 признать утратившим силу;

5) в наименовании Приложения 4 после слов "фитнес-центры" дополнить словами ", букмекерские конторы".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







