Указ губернатора Новгородской области от 29 мая 2020 года № 308 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской областиот 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив его в редакции:

"УКАЗ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

06.03.2020 №97

Великий Новгород

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с подпунктом б) пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 18 мая 2020 года № 53-00-00/05-4463-2020:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Временно приостановить (ограничить) на территории Новгородской области деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, указанных в приложении № 1 к указу.

3. Временно приостановить на территории Новгородской области посещение гражданами детских игровых площадок, в том числе расположенных на придомовых территориях к многоквартирным домам, предоставление услуг для организации процесса курения кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

4. Установить на территории Новгородской области запрет розничной продажи алкогольной продукции с 20.00 и до 10.00 следующего дня.

5. Обязать граждан:

5.1. Прибывших на территорию Новгородской области с территорий других субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому или по месту пребывания на срок 14 дней со дня прибытия, за исключением граждан, которым необходимо находиться на рабочем месте по решению работодателя;

5.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (далее социальное дистанцирование), в том числе в случаях, указанных в подпункте 5.3 указа, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

5.3. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы):

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на вокзалах, остановках всех видов транспорта общего пользования;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и органов местного самоуправления;

при посещении парковых территорий и религиозных объектов;

при нахождении на иных территориях (в помещениях) организаций (независимо от формы собственности), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом.

6. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев следования к месту и от места осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом;

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 3 к указу, аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев необходимости участия в судебных заседаниях в качестве истца, ответчика или заинтересованного лица в период такого участия, а также осуществления ими необходимых действий, связанных с обеспечением участия в судебном заседании.

7. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

8. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области:

8.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

8.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

8.3. При поступлении запроса штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области (далее штаб) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

8.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

8.5. Подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

8.6. Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики).

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции, если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирным домом, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекционной обработке общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

11. Собственникам и арендаторам объектов, работа на которых не приостановлена в соответствии с указом, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований, обеспечить ежедневное проведение работ по дезинфекционной обработке прилегающих к объектам территорий, парковок, тротуаров, а также входных групп и подобных мест общего пользования.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления Новгородской области и подведомственных им учреждений), осуществляющих деятельность на территории городского округа Новгородской области, с численностью работников более 30 человек, и осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области, с численностью работников более 15 человек, обеспечить представление декларации о соблюдении организацией (индивидуальным предпринимателем) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа по форме согласно приложению № 4 к указу перед возобновлением деятельности и далее еженедельно по понедельникам в администрацию соответствующего муниципального района и городского округа Новгородской области, на территории которого осуществляет деятельность организация (индивидуальный предприниматель).

13. Рекомендовать:

13.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям перевести граждан, указанных в пункте 6 указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

13.2. Организациям торговли обеспечить обслуживание покупателей, посещающих объект торговли, при условии использования покупателями средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

14. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области:

обеспечить во всех государственных, муниципальных образовательных организациях, негосударственных организациях деятельность дошкольных групп малой наполняемости (до 12 человек) с целью обеспечения трудовой деятельности работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, по заявлению родителей (законных представителей) при условии представления копии справки по форме, определенной в приложении № 5 к указу;

организовать выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, справок об обучении или о периоде обучения, а также прием учебной литературы от лиц, отчисляемых из образовательных организаций, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

15. Министерству образования Новгородской области:

организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, за исключением:

проведения практических занятий, производственной практики выпускников, завершающих обучение по основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих инженерного профиля, практических занятий, учебной и производственной практик для обучающихся по следующим профессиям и специальностям:

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений,

20.01.03 Пожарный,

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер,

20.02.04 Пожарная безопасность,

31.02.01 Лечебное дело,

31.02.03 Лабораторная диагностика,

31.02.05 Стоматология ортопедическая,

33.02.01 Фармация,

34.02.01 Сестринское дело,

36.02.01 Ветеринария,

38.02.02 Страховое дело (по отраслям),

39.02.01 Социальная работа,

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

40.02.02 Правоохранительная деятельность,

44.02.02 Преподавание в начальных классах,

44.02.03 Педагогика дополнительного образования,

44.02.01 Дошкольное образование,

49.02.01 Физическая культура, непосредственно в организациях, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, а также определение численности и режима работы педагогических и иных работников указанных организаций;

проведения занятий в группах малой наполняемости (до 10 человек) и при условии соблюдения социального дистанцирования для слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих, слушателей образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговой аттестации по программам профессионального обучения с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

16. Министерству культуры Новгородской области организовать:

16.1. Реализацию в подведомственных образовательных организациях программ среднего профессионального образования, программ дополнительного образования в дистанционной форме, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.2 указа;

16.2. Проведение практических занятий, итоговой аттестации индивидуально либо в группах малой наполняемости (до 10 человек) для выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального образования, с обеспечением применения педагогическими работниками и обучающимися средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики) и соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 м и зигзагообразной рассадкой по одному человеку.

17. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области обеспечить:

17.1. Оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 указа, оказание им возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих в приемную министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области по номеру телефона (8162) 77-40-03;

17.2. Приостановление досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

18. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области организовать совместно с общественными организациями работу регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в условиях самоизоляции.

19. Министерству государственного управления Новгородской области обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области в "дежурных окнах" по предварительной записи и окнах приема дополнительных документов (по ранее поданным заявлениям) при условии обеспечения соблюдения социального дистанционирования в соответствии с перечнем социально значимых услуг, определенным приказом министерства государственного управления Новгородской области и размещенным на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также возможность предоставления государственных и муниципальных услуг на дому находящимся на самоизоляции лицам, указанным в пункте 6 указа, исключающую посещение указанными лицами помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, при условии отсутствия возможности получения услуги в электронном виде.

20. Главам муниципальных районов и городского округа Новгородской области:

20.1. Обеспечить функционирование штабов по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

20.2. Обеспечить принятие мер, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований, а также мониторинг реализации норм, предусмотренных пунктами 3, 5 указа;

20.3. Оказать содействие органам внутренних дел (полиции), Росгвардии, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, министерству здравоохранения Новгородской области и медицинским организациям в реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

20.4. Обеспечить проведение работ по дезинфекционной обработке автомобильных дорог, улиц, остановочных пунктов на территории соответствующих муниципальных образований;

20.5. Осуществлять мониторинг деклараций о соблюдении организацией (индивидуальным предпринимателем) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа, представленных в соответствии с пунктом 12 указа;

20.6. Направлять при выявлении по результатам мониторинга фактов несоблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области и иные уполномоченные органы в целях последующего принятия мер реагирования в установленном порядке, в том числе приостановления эксплуатации объектов, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг;

20.7. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при государственной регистрации заключения брака исходя из количества приглашенных лиц не более 5 человек.

21. Рекомендовать органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области при проведении заседаний, совещаний, слушаний и иных рабочих мероприятий ограничивать численность присутствующих (не более 50 человек) с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

22. Установить, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

23. Довести для сведения:

что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности гражданами, должностными лицами, организациями статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность;

что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

24. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

25. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).





Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 2 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень заболеваний, при которых рекомендуется соблюдение режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10

2. Болезни органов дыхания из числа

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-M8.5

6. Новообразования из числа2

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46

1при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички, коробок

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

26. Похоронные принадлежности

27. Печатные средства массовой информации

28. Табачная продукция

29. Очки, линзы и их части

30. Семена, рассада, посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь

31. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты)

32. Сжиженный природный газ





Приложение № 4 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97





Декларация о соблюдении организацией (индивидуальным предпринимателем)

Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека* и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности"

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 5 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97





Бланк юридического лица или индивидуального предпринимателя

Смотрите приложение к настоящему указу





2. Указ вступает в силу с 01 июня 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







