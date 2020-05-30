Одну из трех вакцин от COVID-19 можно будет закапать в нос

"Один из наших препаратов не идет по классической схеме введения - внутримышечно, а схема введения - интерназально, то есть фактически он просто закапывается в нос", - сообщил он.

Ринат Максютов уточнил, что из 25 вакцин, разработанных за последние три месяца центром, три показали наибольшую эффективность и сейчас именно для них запущено полномасштабное доклиническое исследование.

"Вакцины (готовая лекарственная форма - прим. "РГ") выпущены 21 мая. Это первая опытная партия данных препаратов", - добавил он, уточнив, что доклинические исследования проводятся, как в части их эффективности, так и безвредности.

По его словам, для проведения исследований уже отобрано 300 добровольцев: по одной вакцине на каждые 100 человек. Гендиректор "Вектора" уточнил, что возраст добровольцев колеблется от 18 до 60 лет, уточнив при этом, что первые 10 человек для испытания каждой вакцины будут в возрасте от 18 до 30 лет.

Также для вакцины от COVID-19 будут сокращены как сроки испытаний, так и количество фаз. Обычно, по словам специалиста, испытания подобных препаратов занимают не менее 5 лет и проходят в четыре фазы, но в данном случае первую и вторую фазу совместят, сократив их число до трех, а сроки для проведения испытаний будут самыми минимальными.

Отвечая на вопрос о том, когда вакцину можно будет применить для детей, Ринат Максютов отметил, что это может произойти не ранее, чем в начале 2021 года. "Мы рассчитываем, что наши разработки смогут защитить и детское население, но не ранее 2021 года", - подчеркнул он.

По данным Роспотребнадзора, доля детей в России от всех выявленных случаев коронавируса, составляет более 7%.

Как ранее сообщала "РГ", в Роспотребнадзоре рассчитывают получить действенную вакцину от коронавируса до начала второй волны эпидемии.