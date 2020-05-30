Распоряжение губернатора Омской области от 29 мая 2020 года № 63-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в тексте слова "по 3 июня 2020 года" заменить словами "по 14 июня 2020 года";

2) в подпункте 6 пункта 7:

- в абзаце шестом слова "подпунктом 1" заменить словами "подпунктами 1, 1.1";

- в абзаце девятом:

слова "на личном транспорте и (или) такси" исключить;

точку заменить точкой с запятой;

-после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе открытых спортивных сооружениях, уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров;

- прогулок на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования, исключая посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.";

3) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

"Ограничения реализации образовательных программ основного и среднего общего образования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.

Ограничения реализации основных программ профессионального обучения, установленные абзацем первым настоящего пункта, также не применяются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении практических занятий по вождению транспортных средств, предусмотренных соответствующей образовательной программой.";

4) в пункте 12:

- в подпункте 1 абзацы третий - пятый исключить;

- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) с 4 июня 2020 года до окончания режима повышенной готовности деятельность:

- объектов розничной торговли, оборудованных отдельными входами (выходами) и имеющих площадь торгового зала более 400 кв. метров;

- торговых объектов, расположенных на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) и имеющих площадь торгового зала более 400 кв. метров.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на аптеки и аптечные пункты, на торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению, а также на специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).";

5) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим на территории Омской области деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов):

1) установить для объектов торговли, находящихся на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, которые реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению, следующий режим работы: с понедельника по пятницу включительно - рабочие дни в соответствии с установленным ими графиком, но не позднее 20:00 часов; в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни;

2) ограничить для объектов торговли, находящихся на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), нахождение в помещениях граждан исходя из нормы площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров на 1 человека;

3) обеспечить в помещениях и на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования, ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению деятельности и требований, предусмотренных приложением № 3 к настоящему распоряжению;

4) обеспечить контроль за использованием персоналом, работающим с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие), обработкой рук персонала антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.";

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. С 4 июня 2020 года прием заявителей в государственных учреждениях Омской области - многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) осуществляется исключительно по предварительной записи с соблюдением мер защиты от возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая меры по ограничению нахождения заявителей в зоне ожидания в МФЦ.

Граждане при обращении в МФЦ обязаны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски (респираторы), перчатки или изделия, их заменяющие).";

7) пункт 19 дополнить словами ", за исключением библиотек";

8) в пункте 24 слова "в абзаце тринадцатом" заменить словами "в абзаце пятнадцатом";

9) дополнить приложением № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 2, абзаца второго подпункта 4, подпунктов 5, 6, 8, 9 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 4 июня 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







