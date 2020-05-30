Пентагон направит в Миннеаполис военную полицию для локализации кризиса

Пентагон отдал приказ привести в готовность подразделения военной полиции для развертывания в Миннеаполисе, где четвертые сутки происходят массовые беспорядки в связи убийством белым полицейским во время задержания темнокожего Джорджа Флойда, сообщает телеканал NBC.

По информации источника издания, военные из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ быть готовыми к отбытию в регион в течение 24 часов. Основанием для проведения операции является Закон о восстании 1807 года. В последний раз его задействовали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Приказ в войска поступил после того, как президент Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера представить варианты по разрешению ситуации в городе. Ранее мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа и полном призыве Национальной гвардии в количестве 700 штыков.