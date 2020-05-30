Почему нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами до упора

Существует ряд ситуаций, когда автомобиль имеет смысл оставить на парковке с колесами, вывернутыми в сторону бордюра (обратное направление по отношению к проезжей части).

Почему опытные водители практикуют такое выкручивание, тоже не секрет. В случае ДТП (к примеру, если в припаркованный автомобиль сзади въезжает другая машина) от срыва машины с ручного тормоза выворачивание колес в сторону бордюра практикуется как страховка - если машина начнет непроизвольное движение, она попросту упрется передними колесами в бордюр.

Некоторые автолюбители также убеждены, что машина с вывернутыми колесами защищена тем самым от эвакуаторов (на самом деле это заблуждение).

Между тем существует устойчивое мнение, что в ряде случаев оставлять на парковке машину с вывернутыми до упора колесами неправильно и даже опасно. Разберемся, верно ли это.

Действительно, в ряде случаев выкручивание руля на большой угол на долгое время нежелательно, особенно при работающем силовом агрегате. В наибольшей степени это касается моделей, оснащенных гидроусилителем руля. Ведь, если колеса вывернуты на максимум, а силовой агрегат работает, ГУР (а точнее на его поворотный насос), будет находиться под повышенной нагрузкой из-за усиления давления масла в системе. Это чревато выходом узла из строя.

Кроме того, даже при выключенном зажигании выворачивать на максимум руль с гидроусилителем нежелательно. Да, когда машина не заведена, насосы и прочие компоненты ГУРа не находятся под нагрузкой. Однако при последующем запуске двигателя автомобиля, оставленного с вывернутыми колесами, на ГУР сразу же пойдет повышенная нагрузка. Об этом, кстати, сигнализирует и повышенные обороты двигателя. В мануалах к многим транспортным средствам поэтому не случайно уточняется - удерживать рулевое колесо в крайнем положении дольше 15 секунд не рекомендуется.

Кроме того, если масляные патрубки машин с гидроусилителем старые или поврежденные, при длительной фиксации руля, вывернутого на большой угол, они могут лопнуть или потрескаться из-за натяжения.

Верно и то, что при подобной парковке зимой дополнительная нагрузка ложится на пыльники шарниров равных угловых скоростей колес (ШРУСы). Резина попросту растягивается и теряет эластичность. Со временем она может лопнуть или потрескаться, и тогда внутрь пыльника попадет грязь, что спровоцирует повреждение элементов подвески. Таким образом, владельцам машин с гидроусилителем рулевого управления следует выработать привычку не выворачивать руль надолго на большой угол, особенно если автомобиль старый.

С другой стороны, для машин с электрическим усилителем парковка машин с вывернутыми колесами не возбраняется. Как известно, если в классическом ГУР усилие создается при помощи накачивания насосом давления в системе, то в ЭУР поворот осуществляется за счет работы электромотора.

Такое решение избавляет ЭУР от повышенных нагрузок при выкрученном на максимум руле. Однако оно не защищает пыльники шарниров равных угловых скоростей колес от чрезмерного натяжения. Отсюда вывод - не оставляйте свой автомобиль (даже если он оснащен электроусилителем) на длительную стоянку с вывернутыми до упора колесами, особенно зимой, особенно если автомобиль не новый и резиновые элементы рулевого управления уже утратили былую эластичность.