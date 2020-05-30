Правительство выделило на поддержку аэропортов 10,9 миллиарда рублей

"Средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина", - говорится в распоряжении. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

Аэропорты смогут использовать средства для выплаты зарплат сотрудникам (кроме руководящего состава и совета директоров), на оплату страховых взносов, содержание и ремонт зданий, оборудования и транспорта.

Ранее правительство выделило Минздраву более 22 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с ними и лицами из группы риска.