Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Предложение первого президента Украины о создании европейской коалиции против России не может быть реализовано. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жёсткой единой коалиции в поддержку Украины». Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.

Как он полагает, в такого рода "жесткую единую коалицию" войдут разве что страны Прибалтики и Польша. В то же время новые антироссийские меры "не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии".

"Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", - написал сенатор в своем микроблоге Twitter. А чуть позже добавил, что "она нужна Западу против России, но не сама по себе"

Ранее эксперты, выступившие на видеоплощадке "РГ", предположили, что для РФ, возможно, наступает пауза в эскалации ограничений, поскольку вектор санкционного давления США развернулся в сторону Китая. Новые санкционные шоки, которые могут осложнить восстановление России после кризиса, маловероятны.