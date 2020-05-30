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30.05.2020 00:16
Рубрика: Власть

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Предложение первого президента Украины о создании европейской коалиции против России не может быть реализовано. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как он полагает, в такого рода "жесткую единую коалицию" войдут разве что страны Прибалтики и Польша. В то же время новые антироссийские меры "не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии".

"Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", - написал сенатор в своем микроблоге Twitter. А чуть позже добавил, что "она нужна Западу против России, но не сама по себе"

Ранее эксперты, выступившие на видеоплощадке "РГ", предположили, что для РФ, возможно, наступает пауза в эскалации ограничений, поскольку вектор санкционного давления США развернулся в сторону Китая. Новые санкционные шоки, которые могут осложнить восстановление России после кризиса, маловероятны.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины Санкции и антисанкции

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