Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.

На кадрах видно, что ограбление произошло очень быстро. Двое неизвестных в масках подбежали к инкассаторам и открыли стрельбу, после чего схватили сумку с деньгами и уехали на ожидавшей их машине.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром в Кировском районе Красноярска. Налетчики напали на выходивших из отделения банка инкассаторов, ранили их и украли деньги. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. На месте происшествия работает полиция, в городе введен план "Перехват".