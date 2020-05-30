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30.05.2020 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Текст: Надежда Столярчук

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.

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На кадрах видно, что ограбление произошло очень быстро. Двое неизвестных в масках подбежали к инкассаторам и открыли стрельбу, после чего схватили сумку с деньгами и уехали на ожидавшей их машине.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром в Кировском районе Красноярска. Налетчики напали на выходивших из отделения банка инкассаторов, ранили их и украли деньги. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. На месте происшествия работает полиция, в городе введен план "Перехват".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Нападения на инкассаторов РГ-Видео

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