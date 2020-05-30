В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Красноярске. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Дело возбуждено по факту "разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Кировском районе Красноярска. Двое вооруженных преступников напали на выходящих из отделения банка инкассаторов, ранили их и похитили сумку с деньгами. Сейчас ведется поиск налетчиков, в городе объявлен план "Перехват".