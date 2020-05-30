Режим КТО введен в одном из городов Ингушетии

В ингушском городе Сунжа введен особый режим контртеррористической операции. Решение о введении ограничений принято начальником управления ФСБ России по Ингушетии генерал-майором Сергеем Чернышевым.

Режим КТО, как сообщает ТАСС, распространяется на район очерченный улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.

Напомним, что 14 мая подразделения спецназа ФСБ и Росгвардии начали поиск группы боевиков под предводительством Аслана Бютукаева. Силовики прочесывали леса Сунженского района республики и долины рек Асса и Фортанга.

Отметим, что объявленный в международный розыск Аслан Бютукаев является "правой рукой" Доку Умарова - главного организатор теракта в московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года.