В Псковской области нашли тело второй утонувшей 15-летней девочки

В Островском районе Псковской области завершились поиски двух пропавших 15-летних девочек. Тела обеих были обнаружены водолазами в реке.

Об исчезновении подруг в районе деревни Елины стало известно вечером 27 мая. Девочек искали правоохранители, военнослужащие Псковского гарнизона, спасатели МЧС, волонтеры-поисковики и местные жители.

Спустя сутки тело одной из них было поднято водолазами из местной реки Утроя. Еще через день Следственный комитет по Псковской области сообщил о том, что вторая девочка тоже найдена погибшей - ее тело обнаружили в реке в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения подруг в воду.

Ведется следствие. В ближайшее время для установления точной причины смерти будет проведена медицинская судебная экспертиза.