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30.05.2020 17:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов

Текст: Илья Изотов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров РК.
Фото: ИльяИзотов/ РГ Фото: ИльяИзотов/ РГ
Фото: ИльяИзотов/ РГ

Первый этап рассчитан исключительно на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан. При спокойной санитарно-эпидемической обстановке он может начаться не ранее 15 июня, причем, откроют свои двери только санатории и отели с медицинской лицензией на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации. Также санатории обяжут выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и перед запуском пройти комплексную проверку комиссией, в состав которой войдут специалисты Роспотребнадзора, Минздрава РК и Минкурортов РК. Пока работать в таком формате согласились лишь около 40 средств размещения.

В Крыму уточнили условия въезда для жителей других регионов

Второй этап, ориентированный уже на въездной туризм, то есть на жителей других субъектов федерации, начнется не раньше, чем через две недели после первого, то есть ориентировочно с 1 июля.

- Срок обусловлен тем, что с начала первого этапа пройдет 14-дневный инкубационный период коронавирусной инфекции, что позволит оценить последствия запуска части санаторно-курортного комплекса, - пояснили в Минкурортов РК. - На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром.

Пока же, напомним, все прибывающие на полуостров, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель, а если в Крыму нет своей недвижимости - 14 дней находиться в обсерваторе за свой счет.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

При этом всех въезжающих в Крым туристов будут включать в специально создаваемую электронную базу данных, в которой будут фиксировать географию размещения туристов.

И только на третьем этапе, дата перехода к которому пока неизвестна, возможно смягчение требований Роспотребнадзора к отелям всех видов и развлекательным учреждениям. Сейчас крымские чиновники вместе со специалистами Роспотребнадзора разрабатывают возможные сценарии смягчения требований к объектам санаторно-курортного и гостиничного комплекса на всех этапах.

- Параллельно по поручению главы республики разрабатываются программы отдыха за счет бюджетных средств некоторых категорий граждан, определяются условия и периоды организованного детского отдыха, - рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Мы прекрасно понимаем, что санаторно-курортный и в целом туристический комплекс Крыма ждет скорейшего начала работы, но делать это нужно осторожно, поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и дополнительных рисков как для жителей Крыма, так и для его гостей.

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