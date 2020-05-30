Роспотребнадзор прокомментировал введение штрафов за отказ от вакцинации

Кто должен делать прививки? Все, чья деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Это прежде всего медработники, которые оказывают помощь больным инфекционными заболеваниями, сотрудники различных лабораторий, медсестры, которые взаимодействуют с кровью и биологическими жидкостями человека. Также должны вакцинироваться те, чья работа связана с уходом за животными и так далее. "Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) внесли норму, которая устанавливает для граждан из группы риска штраф от 5 до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, которые приводит агентство "Интерфакс", санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.