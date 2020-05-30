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30.05.2020 13:04
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор прокомментировал введение штрафов за отказ от вакцинации

Текст: Ольга Игнатова
Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска.​ Об этом сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кто должен делать прививки? Все, чья деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Это прежде всего медработники, которые оказывают помощь больным инфекционными заболеваниями, сотрудники различных лабораторий, медсестры, которые взаимодействуют с кровью и биологическими жидкостями человека. Также должны вакцинироваться те, чья работа связана с уходом за животными и так далее. "Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
В новом КоАП могут появиться штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Ранее стало известно, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) внесли норму, которая устанавливает для граждан из группы риска штраф от 5 до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, которые приводит агентство "Интерфакс", санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

Власть Право Административное право Правительство Роспотребнадзор

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