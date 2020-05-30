Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ

Руководство ЕС в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля призвало США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

"ВОЗ и впредь должна быть в состоянии возглавлять международные действия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими. Для этого необходимо участие и поддержка всех. Перед лицом глобальной угрозы настало время для усиленного сотрудничества и совместных решений. Необходимо избегать действий, ослабляющих международные результаты", - говорится в совместном заявлении.

При этом особо отмечалось, что Евросоюз продолжает поддерживать организацию и уже предоставил дополнительное финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отказе от дальнейшего сотрудничества с ВОЗ. Все средства, которые предназначались для организации, предлагается направить в другие структуры этого профиля. Речь идет о сумме порядка 450 миллионов долларов в год.

Напомним, в середине апреля президент США приостановил финансирование ВОЗ, а 19 мая выдвинул ультиматум. Он потребовал в течение 30 дней представить план реформирования организации. В Вашингтоне считают, что ВОЗ отказалась проводить реорганизацию в соответствии с американскими рекомендациями.