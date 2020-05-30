Трамп назвал CNN "больными неудачниками" за обвинения в адрес России

Сотрудники телекомпании CNN, по мнению президента США Дональда Трампа, является "больными неудачниками", у которых "очень плохой рейтинг". Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, комментируя очередные "fake news" телеканала.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

"Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами", - написал Трамп в субботу в своем Twitter.

И посетовал, что телевизионщики не могут вместо России обвинять Китай.

Трамп не уточнил, какие именно материалы CNN имеет в виду. Однако, очевидно, что речь идет о сюжете, в котором эксперт телекомпании предположил, что в начавшихся в Миннеаполисе и других городах массовых беспорядках есть "русский след".

Напомним, что волнения в США начались после убийства полицейским темнокожего гражданина при задержании.