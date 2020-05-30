Постановление правительства Тюменской области от 30 мая 2020 года № 333-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 6, 8 слова "31 мая" заменить словами "14 июня".

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) в части предоставления дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения;

проведения в образовательных организациях, предоставляющих среднее общее образование, очных индивидуальных консультаций с обучающимися 11-х классов, являющимися участниками единого государственного экзамена в 2020 году;".

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области с 30 марта 2020 года по 14 июня 2020 года организовать в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп (с соблюдением в указанных группах санитарного режима).".

1.4. В подпункте 8.1 пункта 8:

в абзаце втором слова "свыше 400" заменить словами "от 800";

в абзаце третьем слова "до 400" заменить словами "до 800";

абзац четвертый исключить.

1.5. В пункте 11 слова "пункте 8" заменить словами "пунктах 3, 8".

1.6. В пункте 14 слова "до 1 июня" заменить словами "по 14 июня", слова "санаторно-курортных организациях (санаториях)," исключить.

1.7. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"С 1 июня 2020 года по 14 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор







